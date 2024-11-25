В Башкирии школьница попала в больницу после 2 месяцев избиений одноклассницей

Школьница в Башкирии попала с сотрясением головного мозга в больницу после того, как одноклассница ударила её по голове. Родители девочки утверждают, что она била их дочь по голове каждый день на протяжении двух месяцев, сообщает SHOT.

Школьница Алина рассказывает, как её два месяца избивала одноклассница в новой школе. Видео © SHOT

Как рассказали телеграм-каналу мама и папа 10-летней Алины, они недавно переехали в село Иглино, сняли квартиру недалеко от школы. В сентябре девочка пошла в четвёртый класс в новое учебное заведение. Но отношения, по словам родителей, с одноклассницами не заладились, в частности с девочкой Настей (имя изменено). Мама и папа заявили, что сперва девочки немного повздорили, Настя слегка ударила Алину по голове, а потом это вошло в привычку — некоторое время она так вела себя ежедневно. Мотив, по словам близких Алины, что девочка — новенькая, якобы не так одевается и вообще «тупая».

На днях, по словам самой Алины, одноклассница её сильно ударила по голове, ей стало плохо во время танцев, откуда её госпитализировали. Медики диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму. Отец Алины написал заявление в полицию. Однако там ему сообщили, что дело прекратят из-за состава преступления, так как нападавшей 10 лет. Родители утверждают, что администрация школы невзлюбила их семью. Папа пытался решить ситуацию через классного руководителя, но понимания и поддержки не нашёл.

Сама девочка сейчас лежит в отделении хирургии. По её словам, одноклассница сначала била её по «приколу», по-дружески, но потом стала делать это сильнее. Школьница уверяет, что боялась изначально говорить обо всём маме и папе, так как одноклассница обещала рассказать об этом всём друзьям, что с ней никто не будет дружить. В итоге после того, как она всё же устала терпеть побои и сообщила родителям, ребята из новой школы от неё отвернулись.