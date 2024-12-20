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20 декабря, 09:11

Машина Google Maps проехала по деревне впервые за 15 лет и сняла, как убийца грузит тело в багажник

Автомобиль Google Maps в Испании снял погрузку убийцей тела в багажник

Автомобиль Google Maps снял, как испанец грузит тело в багажник. Обложка © Google Maps

Автомобиль Google Maps снял, как испанец грузит тело в багажник. Обложка © Google Maps

Автомобиль с камерой Google Maps помог в аресте убийц. Машина случайно засняла момент погрузки тела в багажник в деревне Тахуэко в Испании, сообщает The Guardian.

Отмечается, что машина Google впервые за последние 15 лет проехала по испанской деревне, где проживает всего 56 человек. На камеру гугломобиля попало красное авто и мужчина, который в этот момент грузил какой-то белый мешок в багажник. Этот кадр и стал ключевым доказательством расследования убийства.

Оказалось, что в ноябре 2023 года в Испании пропал гражданин Кубы. До этого мужчина отправился в Тахуэко к девушке, после чего перестал выходить на связь. Спустя какое-то время его родные получили подозрительные сообщения. В них кубинец объяснял, что якобы нашёл новую спутницу, собирается уехать из Испании и избавиться от мобильного телефона.

В итоге следствие вышло на ту самую жительницу Тахуэко и другого мужчину, с которым у неё были романтические отношения. В ноябре 2024 года пара была арестована за причастность к смерти кубинца. Через несколько недель на одном из кладбищ нашли часть тела, предположительно принадлежащую пропавшему мужчине.

Полиция подчеркнула решающую роль снимков в установлении расположения автомобиля, раскрытии преступления и доказания вины убийц. Сейчас расследование продолжается.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Смоленской области женщина проехала 30 километров с трупом своей матери в машине. Местная жительница нашла тело в овраге и повезла в морг, потому что перевозку трупа бесплатно никто организовывать не собирался. В итоге женщина сама занесла тело в морг и отдала ключи врачам.

Наталья Афонина
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