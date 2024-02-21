Ошибка Google Maps отправила туристов в недельное путешествие к крокодилам, змеям и паукам
В Австралии туристы провели неделю в дикой местности из-за ошибки Google Maps
Ошибка навигационного сервиса Google Maps привела двух немецких туристов на незаселённую территорию Австралии, где обитают ядовитые змеи, крокодилы и пауки. Путешественникам пришлось идти по такой местности 60 километров около недели, прежде чем их спасли рейнджеры, сообщает радиостанция ABС.
Филипп Майер и Марсель Шоен 4 февраля выехали из города Кэрнс на север, но через два дня их автомобиль застрял в болотах национального парка Ояла Тумотанг, где на картах обозначена грунтовая дорога. Мужчины разбили лагерь возле авто и стали ждать в надежде на то, что кто-нибудь проедет мимо. Однако еда заканчивалась, помощь так и не приходила, поэтому Майер и Шоен решили пойти пешком на поиски ближайшего жилья, ночуя в буше (обширные не освоенные человеком пространства, обычно поросшие кустарником или низкорослыми деревьями). По словам одного из туристов, по пути они встретили много диких животных, в том числе змей, крокодилов и пауков. Чтобы ориентироваться на местности, путешественники использовали дрон, однако он им не сильно помог, так как незаселённые территории были огромными.
"Эти люди преодолели большое расстояние пешком, в тяжёлых условиях, и, хотя у них были припасы, и они смогли сделать укрытие от дождя и солнца, им очень повезло, что они остались живы", — отметил рейнджер Управления национальных парков штата Квинсленд Роджер Джеймс, добавив, что Google Maps не в первый раз направляет туристов не в ту сторону в Австралии.
Ранее Life.ru писал о приключениях российских туристов на Шри-Ланке. С дикими животными им встречаться не пришлось, было кое-что похуже.
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