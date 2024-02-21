Ошибка Google Maps отправила туристов в недельное путешествие к крокодилам, змеям и паукам

Филипп Майер и Марсель Шоен 4 февраля выехали из города Кэрнс на север, но через два дня их автомобиль застрял в болотах национального парка Ояла Тумотанг, где на картах обозначена грунтовая дорога. Мужчины разбили лагерь возле авто и стали ждать в надежде на то, что кто-нибудь проедет мимо. Однако еда заканчивалась, помощь так и не приходила, поэтому Майер и Шоен решили пойти пешком на поиски ближайшего жилья, ночуя в буше (обширные не освоенные человеком пространства, обычно поросшие кустарником или низкорослыми деревьями). По словам одного из туристов, по пути они встретили много диких животных, в том числе змей, крокодилов и пауков. Чтобы ориентироваться на местности, путешественники использовали дрон, однако он им не сильно помог, так как незаселённые территории были огромными.