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Полиция Шри-Ланки оправдала бездействие после вторжения извращенца к россиянкам в отеле

Полиция Шри-Ланки не завела дело о приставаниях к россиянкам из-за их отъезда

18 февраля, 13:37
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

На Шри-Ланке полиция отказалась возбуждать уголовное дело о домогательствах работников отеля к двум россиянкам, которые не подали жалобу в установленном порядке. Об этом ТАСС сообщили в полицейском участке посёлка Унаватуна, где зафиксирован инцидент.

"Нет, мы не стали заводить уголовное дело, поскольку две гражданки России не успели подать соответствующее заявление в установленном порядке и улетели", объяснил один из правоохранителей.

Он добавил, что ещё одно дело с участием россиянина было прекращено после примирения сторон. Речь идёт о гражданине РФ, который заступился за соотечественниц и ввязался в драку с местным жителем Шри-Ланки. Полицейский отметил, что россияне сами часто нарушают законы, например ездят без прав на арендованном транспорте.

Однако глава пресс-службы Посольства России на Шри-Ланке Герман Фёдоров уверен, что местная полиция халатно отнеслась к расследованию и попросту замяла дело с домогательствами к россиянкам.

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Напомним, на Шри-Ланке в отеле Rainbow Surf Beach Hotel сотрудники приставали к трём россиянкам. Кто-то из работников даже зашёл в номер к девушкам и лёг голым на кровать. Парень одной из них заступился за соотечественниц. Потерпевшие написали заявление в полицию, но там согласились принять его только после вмешательства консула РФ. В российском посольстве призвали сограждан воздержаться от поездок на Шри-Ланку из-за участившихся там случаев правонарушений в отношении туристов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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