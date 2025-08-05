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5 августа, 15:34

Конгресс вызвал Клинтонов, экс-глав ФБР и Минюста на допросы по делу Эпштейна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yaya Ernst

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yaya Ernst

Комитет по надзору Палаты представителей США направил повестки в рамках расследования дела миллиардера Джеффри Эпштейна. Инициатива получила двухпартийную поддержку в подкомитете по вопросам федеральных правоохранительных органов.

На допросы вызваны бывшие главы ФБР Джеймс Коми и Роберт Мюллер, а также ряд экс-генпрокуроров США: Лоретта Линч, Эрик Холдер, Уильям Барр, Джефф Сешнс, Альберто Гонсалес и Меррик Гарланд. Заслушивания начнутся 18 августа и продлятся до середины октября.

Минюст также обязан до 19 августа передать комитету все материалы, касающиеся дела Эпштейна, включая возможную переписку с администрацией бывшего президента Джо Байдена.

Джеффри Эпштейн — американский финансист и фигурант крупного уголовного дела, связанного с торговлей несовершеннолетними. Он был арестован в 2019 году по обвинению в создании сети для сексуальной эксплуатации девушек, некоторые из которых были несовершеннолетними. По данным следствия, преступная схема действовала с начала 2000-х годов. Эпштейн поддерживал связи с влиятельными политиками, бизнесменами и знаменитостями, включая Билла Клинтона, принца Эндрю и Дональда Трампа, что вызвало широкий общественный резонанс.

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В августе 2019 года Эпштейн был найден мёртвым в тюремной камере, официально — в результате самоубийства. Однако обстоятельства его смерти вызвали множество вопросов: в день инцидента камеры видеонаблюдения не работали, а надзиратели нарушили регламент. Это породило волну конспирологических теорий, что смерть могла быть инсценирована или организована. Расследование его дела продолжается: внимание следствия сосредоточено на соучастниках, включая британскую светскую львицу Гислейн Максвелл (уже осуждена), а также на возможном укрывательстве со стороны представителей власти.

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Марина Фещенко
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