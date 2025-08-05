Конгресс вызвал Клинтонов, экс-глав ФБР и Минюста на допросы по делу Эпштейна

Комитет по надзору Палаты представителей США направил повестки в рамках расследования дела миллиардера Джеффри Эпштейна. Инициатива получила двухпартийную поддержку в подкомитете по вопросам федеральных правоохранительных органов.

На допросы вызваны бывшие главы ФБР Джеймс Коми и Роберт Мюллер, а также ряд экс-генпрокуроров США: Лоретта Линч, Эрик Холдер, Уильям Барр, Джефф Сешнс, Альберто Гонсалес и Меррик Гарланд. Заслушивания начнутся 18 августа и продлятся до середины октября.

Минюст также обязан до 19 августа передать комитету все материалы, касающиеся дела Эпштейна, включая возможную переписку с администрацией бывшего президента Джо Байдена.

Джеффри Эпштейн — американский финансист и фигурант крупного уголовного дела, связанного с торговлей несовершеннолетними. Он был арестован в 2019 году по обвинению в создании сети для сексуальной эксплуатации девушек, некоторые из которых были несовершеннолетними. По данным следствия, преступная схема действовала с начала 2000-х годов. Эпштейн поддерживал связи с влиятельными политиками, бизнесменами и знаменитостями, включая Билла Клинтона, принца Эндрю и Дональда Трампа, что вызвало широкий общественный резонанс.