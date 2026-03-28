Умер бывший тренер сборной России по стрельбе Александр Суслов

Заслуженный тренер России по стрельбе Александр Суслов ушёл из жизни в 64 года. Более 10 лет он проработал в сборной нашей страны. Прощание со спортсменом состоится в подмосковном Домодедове 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба Стрелкового союза РФ.

«Более десяти лет Александр Михайлович посвятил работе в сборной России по пулевой стрельбе. За эти годы его спортсмены не раз поднимались на пьедестал крупнейших всероссийских и международных соревнований. Он был личным тренером заслуженных мастеров спорта Алексея Климова и Киры Мозгаловой», — сказано в тексте. Причины смерти не раскрываются.

Ранее сообщалось, что режиссёр, художественный руководитель центра творческой и методической работы Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Олег Шухер скончался в реанимационном отделении больницы, у него остановилось сердце, несмотря на усилия врачей.