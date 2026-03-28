Режиссёр ВГИКа Олег Шухер умер в реанимации от остановки сердца

Режиссёр, художественный руководитель центра творческой и методической работы Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Олег Шухер скончался в реанимационном отделении больницы, у него остановилось сердце, несмотря на усилия враачей. О причинах смерти ТАСС узнал у источник в его окружении.

«Вчера его госпитализировали, сделали прямой массаж сердца и положили в реанимацию, но спасти его не удалось, сердце остановилось», — поделился собеседник агентства.

Напомним, 71-летний Олег Шухер был экстренно госпитализирован прямо из здания ВГИКа. Во время прогулки во дворе вуза ему стало плохо. Позже он скончался прямо в больнице. Шухер известен как главный наставник ВГИКа. Он родился 31 марта 1954 года. Был учеником Марлена Хуциева, работал режиссёром-постановщиком и сценаристом на «Мосфильме» и студии «Чистые пруды» Фонда Ролана Быкова, сотрудничал с ТВЦ, телеканалами «Россия», «Культура» и другими.