Режиссёра Олега Шухера госпитализировали в состоянии клинической смерти

Декан режиссёрского факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Олег Шухер был госпитализирован прямо из учебного заведения. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения режиссёра.

По словам собеседника агентства, Шухер вышел во двор, где ему внезапно стало плохо. Прибывшие медики приняли решение о госпитализации. Подробности о его состоянии не раскрываются.

Через четыре дня ему исполнится 72 года — он родился 31 марта 1954 года. Олег Шухер известен как режиссёр и сценарист, работал над картинами «Везучая», «Старые молодые люди», «Сюжеты двадцатого века», а также сотрудничал с несколькими телеканалами. Был учеником Марлена Хуциева.

Ранее сообщалось, певица Татьяна Буланова была госпитализирована после выступления в Димитровграде. В соцсетях артистка опубликовала кадры из больницы, где она находится под капельницей, объяснив случившееся гастрольными нагрузками. Причиной госпитализации стало переутомление, в связи с чем запланированный на 26 марта большой сольный концерт в Москве перенесён на год, однако выступление в Пензе пока остаётся в расписании.