Татьяну Буланову экстренно госпитализировали после концерта в Димитровграде
Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online
Певица Татьяна Буланова попала в больницу. Артистка опубликовала в соцсетях кадры, на которых находится под капельницей.
«Гастроли, они такие», — отметила Буланова.
Как пишет телеграм-канал SHOT, артистку госпитализировали после выступления в Димитровграде Ульяновской области из-за переутомления. При этом на сегодня у неё запланировал концерт в Пензе. А вот большой сольник в Москве 26 марта перенесён на год.
