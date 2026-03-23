Татьяну Буланову экстренно госпитализировали после концерта в Димитровграде

Певица Татьяна Буланова попала в больницу. Артистка опубликовала в соцсетях кадры, на которых находится под капельницей.

Как пишет телеграм-канал SHOT, артистку госпитализировали после выступления в Димитровграде Ульяновской области из-за переутомления. При этом на сегодня у неё запланировал концерт в Пензе. А вот большой сольник в Москве 26 марта перенесён на год.