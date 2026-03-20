«Время новинок и впечатлений»: Буланова назвала золотую эпоху российской музыки

Певица Татьяна Буланова считает нулевые годы «золотой эпохой российской музыкальной индустрии». В беседе с Общественной Службой Новостей звезда рассказала, что именно начало 2000-х запомнилось ей как время активного развития отечественного шоу-бизнеса, когда начали писать качественные песни и снимать очень крутые клипы.

По её словам, многие хиты тех лет звучали по-особенному, и, переслушивая их сегодня, можно понять, почему сейчас таких песен нет. Буланова добавила, что её главные хиты тоже были написаны на заре нулевых, это греет душу и заставляет часто вспоминать то время с теплом.

«Сейчас у нас в магазинах изобилие, но тогда на прилавках начали появляться какие-то интересные товары и продукты, которых мы ранее не видели. Много новинок было. Для меня нулевые — это время новинок и новых впечатлений», — подчеркнула артистка.