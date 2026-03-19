Татьяна Буланова рассказала об отсутствии работы у своего 33-летнего сына

Певица Татьяна Буланова поделилась подробностями жизни своего старшего наследника. В беседе с изданием «Телепрограмма» артистка призналась, что 33-летний Александр пока не определился с профессиональным путём и официально нигде не трудится.

Звёздная мать утверждает, что молодой человек не бездельничает, а готовится к «новому этапу». Несмотря на зрелый возраст, парень еще находится в поиске дела, которое по-настоящему увлекло бы его.

Ранее Александр уже пытался реализовать себя в разных сферах. В течение пары лет он работал бариста в кофейне, а позже пробовал силы в бизнесе Валерия Руднева — нынешнего супруга исполнительницы.

Интересно, что, несмотря на музыкальное прошлое родителей, юноша не проявляет интереса к шоу-бизнесу. Его отец, продюсер Николай Тагрин, также не смог привить наследнику любовь к творческой стезе.

Поклонники часто обсуждают жизнь сына знаменитости, однако сама Татьяна относится к ситуации философски. Она не давит на Александра, позволяя мужчине самостоятельно выбирать темп развития в карьере.

Ранее Татьяна Буланова признавалась, что даже многократно исполненные хиты могут вылететь из головы прямо во время концерта. В таких случаях, по словам певицы, спасает проверенный приём — она направляет микрофон в зал, и публика с удовольствием допевает вместо неё.