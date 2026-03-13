Татьяна Буланова призналась, что магический амулет помог ей снова обрести славу

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала, что защищает себя от негатива с помощью эзотерического амулета. В интервью исполнительница призналась, что талисман для неё изготовил близкий друг, обладающий экстрасенсорными способностями.

Как пояснила артистка, она не знает, работает ли амулет на самом деле, но заметила, что пик её популярности совпал с моментом получения подарка.

«Такое впечатление, что ко мне вернулась слава как раз после того, как мне вручили этот рукотворный символ», — поделилась Буланова с Общественной Службой Новостей.

Имя знакомого она раскрывать не стала, чтобы не привлекать к нему лишнего внимания. При этом певица носит амулет с собой практически постоянно.

Ранее Татьяна Буланова признавалась, что даже многократно исполненные хиты могут вылететь из головы прямо во время концерта. В таких случаях, по словам певицы, спасает проверенный приём — она направляет микрофон в зал, и публика с удовольствием допевает вместо неё.