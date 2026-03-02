«‎Это доктор прописал?» Буланова наняла «беременных» танцовщиц вместо «‎энергосберегающих»

Российская певица Татьяна Буланова вызвала обсуждение среди фанатов по поводу своих новых танцоров вместо «‎энергосберегающих». На одном из последних концертов на сцену вместе с артисткой вышли «беременные» девушки в облегающих платьях. Зрители поделились впечатлениями в Сети.

Видео © VK / Очень нескучная пауза

«А зачем эта имитация беременных на сцене? Что это означает?» — задался вопросом один из комментаторов.

«Неужели у Булановой всё так плохо с танцорами, что даже до такого она дошла», — возмутился другой пользователь.

«Это подтанцовка с Госуслуг?» — пошутил ещё один поклонник.

«А что беременным это доктор прописал?» — шутит другой комментатор.

Как оказалось, животы у танцовщиц были накладные, потому что во время следующих выходов девушки приняли свой прежний вид. Однако зрители так и не смогли оправиться от шока, решив, что Буланова либо издевается такими шоу, либо пытается устроить эпатаж.