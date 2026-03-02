Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 15:12

«‎Это доктор прописал?» Буланова наняла «беременных» танцовщиц вместо «‎энергосберегающих»

Буланова шокировала публику своей новой «беременной» подтанцовкой

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Российская певица Татьяна Буланова вызвала обсуждение среди фанатов по поводу своих новых танцоров вместо «‎энергосберегающих». На одном из последних концертов на сцену вместе с артисткой вышли «беременные» девушки в облегающих платьях. Зрители поделились впечатлениями в Сети.

Видео © VK / Очень нескучная пауза

«А зачем эта имитация беременных на сцене? Что это означает?» — задался вопросом один из комментаторов.

«Неужели у Булановой всё так плохо с танцорами, что даже до такого она дошла», — возмутился другой пользователь.

«Это подтанцовка с Госуслуг?» — пошутил ещё один поклонник.

«А что беременным это доктор прописал?» — шутит другой комментатор.

Как оказалось, животы у танцовщиц были накладные, потому что во время следующих выходов девушки приняли свой прежний вид. Однако зрители так и не смогли оправиться от шока, решив, что Буланова либо издевается такими шоу, либо пытается устроить эпатаж.

«У меня был дефицит»: Проблемы со здоровьем чуть не поставили крест на карьере Булановой
«У меня был дефицит»: Проблемы со здоровьем чуть не поставили крест на карьере Булановой

Ранее Татьяна Буланова столкнулась с неожиданным уходом своей «энергосберегающей» подтанцовки в разгар гастролей. Чтобы не срывать плотный гастрольный график, команде пришлось срочно менять программу и искать замену. Певица обвинила танцоров в предательстве. Они же рассказали, что не сработались с её новым директором, который обвинил их в «плохой самоотдаче».

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Татьяна Буланова
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar