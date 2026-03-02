«Это доктор прописал?» Буланова наняла «беременных» танцовщиц вместо «энергосберегающих»
Буланова шокировала публику своей новой «беременной» подтанцовкой
Российская певица Татьяна Буланова вызвала обсуждение среди фанатов по поводу своих новых танцоров вместо «энергосберегающих». На одном из последних концертов на сцену вместе с артисткой вышли «беременные» девушки в облегающих платьях. Зрители поделились впечатлениями в Сети.
«А зачем эта имитация беременных на сцене? Что это означает?» — задался вопросом один из комментаторов.
«Неужели у Булановой всё так плохо с танцорами, что даже до такого она дошла», — возмутился другой пользователь.
«Это подтанцовка с Госуслуг?» — пошутил ещё один поклонник.
«А что беременным это доктор прописал?» — шутит другой комментатор.
Как оказалось, животы у танцовщиц были накладные, потому что во время следующих выходов девушки приняли свой прежний вид. Однако зрители так и не смогли оправиться от шока, решив, что Буланова либо издевается такими шоу, либо пытается устроить эпатаж.
Ранее Татьяна Буланова столкнулась с неожиданным уходом своей «энергосберегающей» подтанцовки в разгар гастролей. Чтобы не срывать плотный гастрольный график, команде пришлось срочно менять программу и искать замену. Певица обвинила танцоров в предательстве. Они же рассказали, что не сработались с её новым директором, который обвинил их в «плохой самоотдаче».
