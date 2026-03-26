Актёр Пётр Складчиков из «Золотого телёнка» и «Мы из Джаза» умер в 75 лет

В возрасте 75 лет ушёл из жизни заслуженный артист России Пётр Складчиков. Актёр запомнился зрителям по ролям в культовых лентах «Мы из джаза», «Золотой телёнок» и «Тайна Снежной Королевы». О кончине артиста сообщили представители Государственного академического Малого театра, где он служил долгие годы.

В театре эту новость назвали скорбной, отметив, что коллеги и поклонники потеряли всеми любимого актера. Пётр Данилович пришел в труппу в 1975 году сразу после окончания Щепкинского училища. За десятилетия работы на сцене он воплотил более 90 образов.

Его творческий диапазон был огромен: от классических постановок по пьесам Алексея Толстого («Царь Фёдор Иоаннович», «Царь Борис») до произведений Булгакова и Горького. Артист обладал редким умением органично существовать как в строгой драме, так и в острой характерной роли.

Не менее впечатляющим оказался и путь артиста в кино. Фильмография насчитывает свыше двух десятков картин. Помимо участия в знаменитой музыкальной комедии «Мы из джаза», он появлялся в лентах «Дуэнья», «Бесы» «Горе от ума», «Дневной поезд», и «Приключения солдата Ивана Чонкина».

Складчиков также был востребован и в современном сериальном производстве. Зрители могли видеть его в таких проектах, как «Гражданин начальник», «Москва. Центральный округ» и «Анна Каренина. История Вронского».