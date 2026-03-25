Актёр Тихон Котрелёв умер в 49 лет

Российский актёр, сценарист и режиссёр Тихон Котрелев скончался на 50-м году жизни. Об этом 25 марта сообщили в его ближайшем окружении. Причина смерти пока не называется.

Котрелев был известен зрителям по ролям в популярных сериалах «Тихий Дон», «Хирург», «13 клиническая. Начало», «Маргарита Назарова» и «Пётр Лещенко. Всё, что было». Одной из последних его работ стала роль отца главного героя в фильме «Космос засыпает».

Несколько дней назад близкие артиста заявили о его исчезновении. Тихон Котрелёв, известный по сериалу «Хирург», не выходил на связь с родственниками несколько дней. Спустя время его нашли — спасатели вскрыли входную дверь его квартиры. Жильцы соседних квартир предположили, что мужчина мог уйти в продолжительный загул, сейчас в подъезде, где проживает Котрелёв, ощущается сильный неприятный запах. По словам представителей его ближайшего круга, проблемы с алкоголем у актёра длятся уже несколько лет.

Тихон Николаевич Котрелев родился 17 сентября 1976 года в Москве. Он вырос в творческой семье: отец — известный филолог-итальянист и историк Николай Котрелев, мать — художница. После окончания московской литературной гимназии №67 Тихон поступил в РГГУ, а затем несколько лет работал журналистом (в том числе в «Известиях» и «Коммерсанте»). Позже он кардинально сменил профессию и в 2005 году окончил РАТИ-ГИТИС (курс Сергея Женовача). Сразу после института Котрелев стал актёром Театра «Студия театрального искусства». В кино он начал сниматься с 2005 года. Широкую известность получил благодаря ролям в популярных сериалах.