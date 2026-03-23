Актёр сериала «Хирург» Тихон Котрелёв три дня не выходит на связь с родными

Звезда сериалов «Хирург» и «Тихий Дон» Тихон Котрелёв перестал выходить на контакт с родными. Артист не даёт о себе знать уже трое суток, чем вызвал серьёзные опасения у семьи.

Сестра 49-летнего исполнителя ролей сообщила SHOT, что не может дозвониться до брата. По имеющейся информации, мужчина заперся в арендованном жилье, расположенном на Гоголевском бульваре.

Тревогу близких усиливает состояние здоровья артиста. Ранее врачи диагностировали у него панкреонекроз — крайне опасное осложнение панкреатита.

На данный момент о местонахождении и самочувствии Тихона ничего не известно. Поклонники творчества актера надеются на благополучное разрешение ситуации.

Помимо работы в проекте «Хирург», Котрелёв известен зрителям по участию в лентах «Маргарита Назарова» и других популярных телешоу. Правоохранительные органы и экстренные службы ситуацию пока не комментировали.

