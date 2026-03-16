В Москве ищут актёра Сергея Мамаева — заявился пьяным на спектакль и пропал

Народный артист Республики Марий Эл Сергей Мамаев пропал в Москве после того, как явился на спектакль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает SHOT.

Марийский ТЮЗ приехал в столицу на прошлой неделе с постановкой «Мёртвые души», где Мамаев должен был играть Ноздрёва. Однако прямо перед спектаклем актёр появился за кулисами сильно пьяным — не мог связать двух слов и с трудом стоял на ногах. Даже выговор от жены, тоже занятой в спектакле, не помог. Мамаев сказал худруку что-то невнятное, покинул театр и исчез. Телефон отключён, друзей в Москве у него нет. На сцену в срочном порядке выпустили замену.

Полиция подключилась к поискам артиста. Мамаев известен зрителю по эпизодическим ролям в фильмах «Бумер», «Эшелон», «В августе 44-го…». В последние годы он играет в театре сказочных персонажей — Мойдодыра, Кощея Бессмертного и Графа Вишенку.

