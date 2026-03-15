Бывший спецназовец загадочно пропал в тайге под Красноярском – поиски идут 7-й день

В Красноярском крае бывший спецназовец Виктор Потаенков ушёл в поход в тайгу и загадочно пропал. Поиски мужчины ведутся уже седьмые сутки. Тревогу забил его друг.

В день пропажи, 9 марта, у Потаенкова отменилась тренировка и он один с собакой отправился в лес, после чего перестал отвечать на звонки. 10 марта мужчина планировал встретить жену в аэропорту, но так и не явился.

Потаенкову 55 лет. Он отправился в поход в национальном парке Красноярские Столбы по туристической тропе, что произошло дальше, пока неизвестно. Полиция уже осмотрела машину мужчины, но ничего странного там обнаружено не было. Активисты центра «Поиск пропавших детей» показали кадры с территории, где ищут Потаенкова.

Сейчас поисковики проверяют ущелья, заброшенные объекты, дикие места вдоль маршрута. Близкие Потаенкова рассказали, что мужчина часто ходил в походы и имел хорошую физическую подготовку. На данный момент прорабатываются версии — травма, уход с маршрута. Активисты отметили, что погодные условия оставляют желать лучшего: сильные порывы ветра, обледенелые тропы, температура опустилась до минус 10.