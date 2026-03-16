Пропавшую под Волгоградом девушку нашли спустя 3 недели мёртвой и без руки

В дачном массиве под Волгоградом спустя долгие недели поисков обнаружено тело 26-летней жительницы Камышина, пропавшей ещё 8 февраля. Об этом сообщает портал V1.ru.

Первой тревогу забила её мать — по её словам, незадолго до исчезновения они немного поссорились. Поиски начались 14 числа. На страшную находку наткнулся местный житель, выгуливавший собаку в малолюдном лесном массиве у СНТ «Расцвет». С его слов, у погибшей была отгрызена рука. Следователи уже начали проверку, но предварительно заявляют, что трагедия не носит криминального характера. Что именно произошло с девушкой, предстоит установить экспертам.

