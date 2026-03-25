Создатель бессмертных хитов Италии Джино Паоли умер в 91 год

Итальянский певец и автор песен Джино Паоли ушёл из жизни в возрасте 91 года. Новость о его кончине была распространена итальянским агентством ANSA.

Семья Паоли, чьё заявление цитирует агентство, сообщила, что он «покинул нас прошлой ночью, мирно и в окружении любви своих близких».

Джино Паоли родился 23 сентября 1934 года в Монфальконе, провинция Фриули. Он начал свой творческий путь в конце 1950-х годов. Паоли быстро зарекомендовал себя как одна из центральных фигур итальянской музыкальной индустрии. Его знаковые композиции, включая «Il cielo in una stanza», «Sapore di sale» и «Senza fine», остаются вечной классикой итальянской эстрады. Эти и другие песни, такие как «La gatta» и «Una lunga storia d’amore», не только обеспечили Паоли широкое признание, но и прочно вошли в сокровищницу итальянской музыкальной культуры. Признание его таланта простирается далеко за пределы Италии: его произведения исполнялись мировыми звездами, а «Il cielo in una stanza» даже украсила саундтрек к фильму Мартина Скорсезе «Славные парни» (1990).

Ранее Life.ru писал, что в Аргентине при странных обстоятельствах умерла актриса и педагог Писарро. Мариана Писарро была выпускницей Национальной школы драматического искусства в Буэнос-Айресе, преподавала в Национальном университете Мисьонес. Она также основала в Мексике театр «Открытая школа» и занималась правозащитной деятельностью.