Умер автор Wild Thing и Angel of the Morning Чип Тейлор

Американский композитор и автор песен Чип Тейлор (настоящее имя — Джеймс Уэсли Войт) скончался 23 марта в возрасте 86 лет. Об этом сообщает журнал Variety.

Тейлор был братом актёра Джона Войта, отца Анджелины Джоли. Наибольшую известность ему принесла композиция Wild Thing, ставшая хитом группы The Troggs в 1966 году. Песня Angel of the Morning получила широкую популярность в исполнении различных артистов, включая Джус Ньютон, а также прозвучала в фильме «Дэдпул» (2016).

Тейлор также выступал как исполнитель и записал ряд альбомов. В 2016 году он был включён в Зал славы авторов песен. Причина смерти не уточняется.

