В Аргентине при странных обстоятельствах умерла актриса и педагог Писарро

Аргентинская актриса и педагог Мариана Писарро скончалась в междугороднем автобусе по пути из столицы в город Посадас. Её тело обнаружил водитель по прибытии на конечную остановку, посчитав, что женщина просто спит. Не дождавшись реакции, он вызвал скорую помощь, однако медики констатировали отсутствие жизненных показателей. Об этом сообщает Need To Know.

Аргентинская ассоциация актёров подтвердила факт смерти.

«С глубокой скорбью мы прощаемся с актрисой и педагогом Марианой Писарро. Её внезапный и неожиданный уход сильно повлиял на нас», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам, следов насилия или травм не обнаружено. Точная причина будет установлена после судебно-медицинской и токсикологической экспертизы.

Мариана Писарро была выпускницей Национальной школы драматического искусства в Буэнос-Айресе, преподавала в Национальном университете Мисьонес. Она также основала в Мексике театр «Открытая школа» и занималась правозащитной деятельностью.

