Звезда сериала «Клон» Жука де Оливейра умер в возрасте 91 года

На 92-м году жизни скончался бразильский актёр и телеведущий Жука де Оливейра, известный зрителям по роли доктора Аугусто Альбьери в культовом сериале «Клон». О смерти звезды сообщило местное издание Poder360.

Самочувствие артиста резко ухудшилось 13 марта, и его экстренно поместили в реанимацию Сирийско-Ливанского госпиталя Сан-Паулу. Врачи диагностировали пневмонию, которая протекала на фоне сердечной недостаточности, и, несмотря на все усилия, 21 марта пациент скончался.

Мировое признание Жуке де Оливейре принесла работа в сериале «Клон», где его герой — врач — стал создателем копии одного из центральных персонажей, что в итоге вылилось в главную сюжетную коллизию. Исполнитель дорожил этой ролью и не раз говорил, что считает проект подлинным шедевром.

Жозе де Оливейра Сантус, более известный как Жука де Оливейра — бразильский актёр, режиссёр, продюсер, писатель, телеведущий, драматург и животновод, чья восьмидесятилетняя карьера принесла ему славу на телевидении и статус одной из ключевых фигур театральной сцены страны. Начав успешную карьеру в театре в середине 1960-х, он затем перешел на TV Tupi, где получил известность благодаря главной роли в теленовелле «Нину, итальяшка» (1969), а в 1970-е начал сотрудничество с TV Globo, воплотив таких запоминающихся персонажей, как Жуан Жибан в «Сарамандайе» (1976), профессор Прашедис в «Хищнике» (1993), доктор Альбьери в «Клоне» (2001) и Сантиагу в «Проспекте Бразилии» (2012). Помимо актёрской работы, он также был одним из ведущих театральных режиссёров Бразилии, автором и постановщиком успешных пьес, сочетавших юмор, иронию и социальную критику.

А ранее не стало актёра и продюсере Николая Гаро. Он скончался на 89-м году жизни 14 марта. Причина смерти пока не раскрывается. Его дебютной стала роль водителя рефрижератора в комедии «Кавказская пленница». Позже он появился в фильмах «Кин-дза-дза» (господин ПЖ в бассейне), «Курочка Ряба», «Ландыш серебристый», «Привет, дуралеи!» и других.