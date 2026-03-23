Актёр из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» умер в 50 лет после операции

Умер актёр Александр Хомик, чьи работы зрители могли видеть в популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Ему было всего 50 лет. Информацию о его кончине распространил артист хора Мариинского театра Алексей Дмитрук.

В своем сообщении в социальной сети «ВКонтакте» Дмитрук выразил глубокую скорбь по поводу утраты близкого друга, с которым его связывали 28 лет совместной жизни, работы и дружбы, отметив его как выдающегося артиста и человека.

Дмитрук сообщил aif.ru, что Александр долгое время плохо себя чувствовал. Актёра экстренно госпитализировали с диагнозом: некроз поджелудочной железы, перитонит и проблемы с селезёнкой. Несмотря на операцию, спасти его не удалось – после вмешательства отказали сердце и почки.

Александр Хомик получил образование в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Его профессиональный путь начался на театральных подмостках, где он выступал в Санкт-Петербургском Художественном театре и детском музыкальном театре «Зазеркалье». Однако именно в сфере дубляжа Хомик достиг широкого признания, став голосом множества культовых персонажей из мировых блокбастеров и анимационных фильмов. В его обширном портфолио – озвучивание ролей в таких хитах, как «Тайна Коко», «Зверополис», «Университет монстров», «Планета обезьян: Война», «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Лесная братва» и «Люди в чёрном 3». Кроме того, Хомик оставил свой след в кинематографе и на телевидении, снявшись более чем в десяти проектах, в том числе в эпизодических ролях в популярных российских сериалах.

