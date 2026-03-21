Умер звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» Николас Брендон

Американский актёр Николас Брендон, особенно известный по роли в культовом сериале «Баффи — истребительница вампиров», скончался в возрасте 55 лет. Об этом сообщили его родственники на странице артиста в одной из социальных сетей.

«С глубокой болью в сердце мы сообщаем об уходе от нас нашего брата и сына Николаса Брендона», — написали они на странице актёра.

Родственники добавили, что он скончался от естественных причин. Николас Брендон родился 12 апреля 1971 года в Лос-Анджелесе. Помимо главной роли в «Баффи», в котором актёр сыграл Ксандера Харриса, он снимался в таких проектах, как «Мыслить как преступник», «Секреты на кухне», «Без следа», «Частная практика», а также в фильмах «Связь» и «Рождественский убийца». В последние годы актёр увлёкся живописью и в основном занимался изобразительным искусством.

Ранее в Техасе умер актёр Мэтт Кларк, известный по ролям в вестернах. Ему было 90 лет. Как сообщили близкие, несколько месяцев назад артист получил перелом позвоночника. За свою карьеру Кларк снялся более чем в 100 фильмах, включая «Жизнь и времена судьи Роя Бина», «Брубейкер», «Ковбои», «Джоси Уэйлс — человек вне закона», а также «Обманутый», где он играл вместе с Клинтом Иствудом.