Умер актёр вестернов Мэтт Кларк, снимавшийся с Клинтом Иствудом

На 90-м году жизни в Техасе умер актёр вестернов Мэтт Кларк, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь звезды Эме Кларк. По её словам, отец несколько месяцев назад актер получил перелом позвоночника.

«Он всегда был готов к работе и к тому, чтобы помогать близким. Он был сложным человеком. Он был жестким. Он мог быть грубым. Но в его любви никогда не сомневались», — говорится в заявлении семьи.

Кларк сыграл более чем в 100 лентах. В их числе — «Жизнь и времена судьи Роя Бина», «Брубейкер», «Ковбои», «Джоси Уэйлс — человек вне закона», «Обманутый» (где он играл с Клинтом Иствудом).

А ранее не стало актёра и продюсере Николая Гаро. Он скончался на 89-м году жизни 14 марта. Причина смерти пока не раскрывается. Его дебютной стала роль водителя рефрижератора в комедии «Кавказская пленница». Позже он появился в фильмах «Кин-дза-дза» (господин ПЖ в бассейне), «Курочка Ряба», «Ландыш серебристый», «Привет, дуралеи!» и других.