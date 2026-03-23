Закончены поиски пропавшего актёра Тихона Котрелёва

Исполнитель роли в сериале «Хирург» Тихон Котрелёв обнаружен живым — спасатели вскрыли входную дверь его квартиры. Информацию об этом распространил Telegram-канал SHOT.

Приехавшие по вызову врачи осмотрели артиста, но от предложенной госпитализации он отказался. Жильцы соседних квартир предположили, что мужчина мог уйти в продолжительный загул, сейчас в подъезде, где проживает Котрелёв, ощущается сильный неприятный запах. По словам представителей его ближайшего круга, проблемы с алкоголем у актёра длятся уже несколько лет.

Напомним, ранее стало известно, что Тихон Котрелёв уже трое суток не выходит на связь с родственниками. Близкие артиста всерьёз обеспокоены его исчезновением. Поводом для тревоги служит и состояние здоровья артиста, у которого медики ранее обнаружили панкреонекроз — опасное осложнение, развивающееся на фоне панкреатита.