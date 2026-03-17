В Москве нашли пропавшего артиста Сергея Мамаева

Местонахождение народного артиста Республики Марий Эл Сергея Мамаева установлено. Угроза его жизни и здоровью отсутствует. Информацией поделилась с представителями РИА «Новости» его супруга Анджела Мамаева.

«Всё нормально. Нашёлся», — рассказала она.

При этом супруга артиста предпочла не вдаваться в детали случившегося и не описывать обстоятельства, при которых Сергей Мамаев перестал выходить на связь, а также то, где именно он находился всё это время. Никакой дополнительной информации о произошедшем инциденте от неё не поступало.

Напомним, Мамаев исчез в Москве после инцидента в театре. Сообщалось, что актёр явился на спектакль в сильном алкогольном опьянении: он не мог разговаривать и держаться на ногах, из-за чего его пришлось срочно заменять дублёром. После бессвязного разговора с худруком артист покинул здание и перестал выходить на связь.