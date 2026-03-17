Тело пропавшей в Звенигороде девочки нашли в 10 километрах от места пропажи

Спасатели обнаружили тело пропавшей в Звенигороде девочки в 10 километрах от места пропажи. Об этом стало известно SHOT.

Первым спасатели достали тело 12-летнего Вани — в двух километрах от предполагаемого места пропажи. Вторым нашли 12-летнего Богдана — в семи километрах от места, где дети могли провалиться под лёд. Спасательная операция официально завершена. Следственный комитет по Московской области ведёт уголовное дело по факту происшествия.