Тело пропавшей в Звенигороде девочки нашли в 10 километрах от места пропажи
Обложка © Telegram / ЛизаАлерт
Спасатели обнаружили тело пропавшей в Звенигороде девочки в 10 километрах от места пропажи. Об этом стало известно SHOT.
Первым спасатели достали тело 12-летнего Вани — в двух километрах от предполагаемого места пропажи. Вторым нашли 12-летнего Богдана — в семи километрах от места, где дети могли провалиться под лёд. Спасательная операция официально завершена. Следственный комитет по Московской области ведёт уголовное дело по факту происшествия.
Напомним, 7 марта в Звенигороде пропали трое подростков. Тело первого мальчика нашли 11 марта, второго — спустя два дня. Сегодня нашли тело девочки. Всем родственникам оказывают психологическую помощь. Известно, что участники операции успели исследовать порядка 300 тысяч квадратных метров.
