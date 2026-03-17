17 марта, 13:11

Тело пропавшей в Звенигороде девочки нашли в 10 километрах от места пропажи

Обложка © Telegram / ЛизаАлерт

Спасатели обнаружили тело пропавшей в Звенигороде девочки в 10 километрах от места пропажи. Об этом стало известно SHOT.

Первым спасатели достали тело 12-летнего Вани — в двух километрах от предполагаемого места пропажи. Вторым нашли 12-летнего Богдана — в семи километрах от места, где дети могли провалиться под лёд. Спасательная операция официально завершена. Следственный комитет по Московской области ведёт уголовное дело по факту происшествия.

Водолазы повторно прочёсывают реку в поисках пропавшей в Звенигороде девочки

Напомним, 7 марта в Звенигороде пропали трое подростков. Тело первого мальчика нашли 11 марта, второго — спустя два дня. Сегодня нашли тело девочки. Всем родственникам оказывают психологическую помощь. Известно, что участники операции успели исследовать порядка 300 тысяч квадратных метров.

Милена Скрипальщикова
