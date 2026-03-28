Скончался декан режиссёрского факультета ВГИКа Олег Шухер

Режиссёр, художественный руководитель центра творческой и методической работы ВГИКа Олег Шухер скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил его сын.

«Его не стало в 07:30 утра в больнице», — сказал он ТАСС.

Олег Шухер известен как главный наставник ВГИКа. Его влияние на современное российское кино колоссально именно через воспитание новых кадров. Он родился 31 марта 1954 года. Был учеником Марлена Хуциева, работал режиссёром-постановщиком и сценаристом на «Мосфильме» и студии «Чистые пруды» Фонда Ролана Быкова, сотрудничал с ТВЦ, телеканалами «Россия», «Культура» и другими.

Олег Шухер был экстренно госпитализирован прямо из здания ВГИКа. Сообщается, что во время прогулки во дворе вуза ему стало плохо, произошла остановка сердца, и врачи скорой помощи проводили реанимационные мероприятия на месте.