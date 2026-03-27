Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Умерла главный инфекционист Москвы Людмила Мазанкова

Обложка © Официальный интернет-ресурс НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента

На 76-м году жизни скончалась главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Департамента здравоохранения Москвы Людмила Мазанкова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Людмила Николаевна родилась 9 апреля 1950 года в Москве. Окончила педиатрический факультет 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, защитила кандидатскую, а затем докторскую диссертацию. Работала в ЦНИИЭ Минздрава РФ, заведовала кафедрой детских инфекционных болезней в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования и руководила инфекционной службой Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой.

С 2013 года, занимая пост главного внештатного специалиста, Мазанкова выстроила систему оказания инфекционной помощи маленьким москвичам. Под её руководством служба достигла высоких стандартов диагностики и лечения острых кишечных инфекций, менингитов и других тяжёлых патологий. Её научные разработки в области коррекции микрофлоры кишечника спасли тысячи детских жизней.

Прощание состоится 28 марта в 13:00 в ритуальном зале больницы имени Башляевой по адресу: ул. Героев Панфиловцев, 28, патологоанатомический корпус.

