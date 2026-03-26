Умерла легенда советского волейбола, олимпийская чемпионка Роза Салихова

На 83-м году жизни скончалась двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Роза Салихова. Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола.

В составе сборной СССР спортсменка дважды поднималась на высшую ступень пьедестала Игр — в Мехико (1968) и Монреале (1976). Помимо олимпийских побед, на её счету два титула чемпионки Европы и победа на Кубке мира.

На клубном уровне Салихова выступала за московское «Динамо», с которым стала шестикратной чемпионкой СССР. Также в активе столичной команды того периода семь побед в розыгрышах Кубка европейских чемпионов.

В 2014 году прославленная волейболистка была введена в Международный зал славы волейбола, что стало признанием её выдающихся заслуг перед мировым спортом.

Ранее Life.ru сообщал, что умер человек, который первым поверил в Александра Овечкина. Тренер Александр Филиппов ушёл из жизни в возрасте 75 лет.