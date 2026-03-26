Умер 15-летний сын миллиардера Рональда Перельмана Оскар

В возрасте 15 лет умер Оскар Перельман — сын американского миллиардера Рональда Перельмана и его супруги, психиатра Анны Чапман. Об этом сообщает портал Page Six.

По данным издания, мальчик скончался на острове Сен-Мартен 24 марта. Причиной смерти в столь раннем возрасте могло стать длительное заболевание. Представители семьи отказались от комментариев.

Рональду Перельману 83 года. Своё состояние он заработал в 1980-е благодаря удачным инвестициям. За свою жизнь Перельман был женат пять раз. От первого брака с Фейт Голдинг, длившегося с 1965 по 1984 год, у него четверо детей.

Со второй супругой, с редактором Page Six Клаудией Коэн, бизнесмен прожил девять лет, у них родилась дочь. В браке с третьей женой Патрисией Дафф на свет также появилась девочка. С 2000 по 2006 год Перельман состоял в отношениях с актрисой Эллен Баркин.

В октябре 2010 года он женился на психиатре Анне Чапман, а спустя месяц у пары родился сын Оскар — его выносила суррогатная мать. Оскар был долгожданным ребёнком для пары. Рональд Перельман и Анна Чапман долгое время пытались стать родителями, и когда сын появился на свет, они были очень счастливы.

