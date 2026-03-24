В Приозёрске умер младенец после коликов и отказа врачей его обследовать

В больнице Приозёрска в Ленинградской области скончался месячный ребёнок. Как сообщает 78.ru, трагедия произошла 19 марта. Малыша доставили в медучреждение с жалобами на колики, однако, по словам матери, врачи изначально отказывались назначать ряд необходимых обследований, связывая симптомы с типичными для грудничков проявлениями.

В ночь с 18 на 19 марта состояние ребёнка резко ухудшилось. Его перевели в реанимацию, но спасти не смогли. По предварительным данным, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

По информации издания, после выписки из роддома младенец не наблюдался у врачей. Мать настаивала на переводе ребёнка в петербургскую клинику, однако специалисты приняли решение оставить его в местном стационаре.

В комитете по здравоохранению Ленинградской области прокомментировали трагедию. Там отметили, что семья ребёнка проживает в другом регионе, поэтому младенец не состоял на патронажном наблюдении местных врачей. После поступления в медучреждение педиатр направила малыша в приёмное отделение для консультации и дальнейшей госпитализации.

Ребёнка осмотрели хирург и педиатр, провели рентген и взяли анализы крови. Результаты показали критическое изменение некоторых показателей, что могло свидетельствовать о врождённой патологии. При этом мать отказалась от детского питания и назначенных лекарственных препаратов. Малыша подключили к аппарату ИВЛ. Медики боролись за жизнь младенца больше трёх часов, но спасти не смогли.

А ранее Life.ru сообщал, что в Кузбассе годовалый малыш выпил жидкость для вейпа. Мать находилась дома с тремя детьми, и на короткое время оставила малыша без присмотра. Вернувшись, она увидела его с открытым флаконом жидкости. Ребёнку стало плохо, и он умер.