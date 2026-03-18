В Дзержинском от отравления угарным газом погибли супруги и их трёхмесячный ребёнок

Люберецкая городская прокуратура взяла на контроль расследование гибели трёх человек в городе Дзержинский. Трагедия произошла днём 17 марта в квартире на улице Спортивная. Тела супругов и их трёхмесячного ребёнка были обнаружены без видимых признаков насильственной смерти.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что квартира оборудована газовой колонкой, которая находилась в неисправном состоянии. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. На месте работу правоохранителей координировал Люберецкий городской прокурор Денис Андреев.

Ранее маленькая девочка умерла в собственном доме в Дагестане. По одной из версий, причиной мог быть неисправный газовый котёл — малышка насмерть отравилась газовоздушной смесью. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».