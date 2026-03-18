Под Иркутском 15-летний школьник умер, надышавшись газом

Трагический инцидент произошел в СНТ «Чистый» Иркутской области. Группа несовершеннолетних вместе с 18-летним приятелем собралась на даче, где подростки решили вдыхать газ, предназначенный для заправки портативных плит.

В ходе опасного эксперимента 15-летнему юноше стало плохо. Несмотря на попытки помочь, спасти пострадавшего не удалось — он скончался на месте происшествия.

Следственное управление СК РФ по региону уже отреагировало на случившееся. Представители ведомства подтвердили, что в данный момент проводится проверка обстоятельств гибели несовершеннолетнего.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Правоохранители квалифицировали произошедшее по части 1 статьи 109 УК РФ, которая подразумевает «причинение смерти по неосторожности».

Следователи приступили к допросам всех участников вечеринки. Помимо выяснения деталей случившегося, сотрудники органов дадут жесткую правовую оценку действиям ответственных лиц системы профилактики безнадзорности.

Ранее маленькая девочка умерла в собственном доме в Дагестане. По одной из версий, причиной мог быть неисправный газовый котёл — малышка насмерть отравилась газовоздушной смесью. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».