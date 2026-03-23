В Кузбассе годовалый малыш выпил жидкость для вейпа и умер

В Кузбассе возбуждено уголовное дело после гибели маленького ребёнка. По данным следствия, мальчик в возрасте 1 года и 10 месяцев отравился жидкостью для заправки электронной сигареты. Об этом рассказали в пресс-службе СК по региону.

Трагедия произошла 22 марта в посёлке Звёздный. Женщина находилась дома с тремя детьми и на короткое время оставила малыша без присмотра. Вернувшись, она увидела его с открытым флаконом жидкости. Ребёнку стало плохо, но он умер до приезда скорой помощи.

Предварительно установлено, что причиной смерти стало отравление химическим веществом. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Дети изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение. Следователи также проверят действия должностных лиц системы профилактики.

Ранее в Барнауле двух мальчиков ударило током во время игр на улице, один из пострадавших скончался, второй выжил и был доставлен в больницу. Погибшему было 11 лет, а выжившему ребёнку — 9. Состояние последнего врачи оценили как удовлетворительное, родители написали отказ от госпитализации.