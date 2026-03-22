22 марта, 15:53

Мальчика насмерть ударило током во время игр на крыше гаража в Барнауле

Обложка © Life.ru

В Барнауле двух мальчиков ударило током во время игр на улице, один из пострадавших скончался, второй выжил и был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело. О трагедии сообщает прокуратура Алтайского края.

«По предварительным данным, сегодня на улице Шукшина в городе Барнауле во время игры от поражения электрическим током скончался несовершеннолетний, второму ребёнку оказывается медицинская помощь. Прокуратура Алтайского края поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

Как уточнили в пресс-службе МВД, всё произошло вечером около 18:00 (14:00 по Москве), дети играли на крыше гаража и зацепили оголённый электропровод. Погибшему было 11 лет, а выжившему ребёнку — 9. Состояние последнего врачи оценили как удовлетворительное, родители написали отказ от госпитализации.

Уголовное дело заведено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратурой также проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних.

Двухлетнего ребёнка «зажевала» беговая дорожка в фитнес-клубе в Москве

Ранее в Бурятии мать троих детей попыталась инсценировать несчастный случай после гибели младенца. Трагедия произошла 9 марта в съёмной квартире Улан-Удэ. Женщина легла кормить сына и уснула — ребёнок захлебнулся смесью. Обнаружив тело, она не вызвала врачей, а перенесла малыша на кухню и опрокинула на него электроплиту, чтобы имитировать несчастный случай.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
