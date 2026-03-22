Двухлетнего ребёнка «зажевала» беговая дорожка в фитнес-клубе в Москве

В московском фитнес-клубе «NRG-фитнес» в Южном Тушине беговая дорожка травмировала двухлетнего ребёнка. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, мама занималась на тренажёре вместе с малышом. Как пояснил администратор клуба, ребёнок был в носках, что является нарушением правил безопасности. Ножка соскользнула, и палец застрял между движущейся частью беговой дорожки и каркасом. На место вызвали скорую помощь.

Ранее в Наро-Фоминске девочка получила перелом пальца во время занятия в частном детском саду. По словам родителей, учительница закрыла крышку пианино, не убедившись, что ребёнок убрал руку. Прокурорская проверка подтвердила факт нарушения.