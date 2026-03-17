В частном детсаду Наро-Фоминска педагог сломала ребёнку палец крышкой пианино

В Наро-Фоминске девочка получила перелом пальца во время занятия в частном детском саду. Инцидент произошёл на уроке музыки. Об этом рассказала в своём телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По словам родителей, педагог захлопнула крышку пианино, не проверив, убрала ли ребёнок руку. В результате девочке серьёзно повредило палец. Факт нарушения подтвердился в ходе прокурорской проверки. Руководству детского сада уже направили представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.

Ранее в Якутии ребёнок выпал из окна детского сада с высоты второго этажа. Мальчик получил кататравму и ушиб грудной клетки и поясницы. Он лечится дома, а заведующая детсадом получила официальное представление и административное дело.