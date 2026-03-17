Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 11:39

В частном детсаду Наро-Фоминска педагог сломала ребёнку палец крышкой пианино

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Dvoryaninova

В Наро-Фоминске девочка получила перелом пальца во время занятия в частном детском саду. Инцидент произошёл на уроке музыки. Об этом рассказала в своём телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По словам родителей, педагог захлопнула крышку пианино, не проверив, убрала ли ребёнок руку. В результате девочке серьёзно повредило палец. Факт нарушения подтвердился в ходе прокурорской проверки. Руководству детского сада уже направили представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.

На Урале ледяная глыба едва не убила пенсионерку и мать с ребёнком
На Урале ледяная глыба едва не убила пенсионерку и мать с ребёнком

Ранее в Якутии ребёнок выпал из окна детского сада с высоты второго этажа. Мальчик получил кататравму и ушиб грудной клетки и поясницы. Он лечится дома, а заведующая детсадом получила официальное представление и административное дело.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar