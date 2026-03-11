Владимир Путин
Регион
11 марта, 06:18

В Якутске мальчик выпал из окна второго этажа детского сада

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / evrymmnt

В Якутске воспитанник детского сада «Белочка» выпал из окна второго этажа и получил травмы. Как сообщила республиканская прокуратура, всё произошло 20 февраля.

Инцидент произошёл во время подготовки к завтраку: мальчик забрался на подоконник в спальне, открыл окно и выпал на сугроб. Воспитатель заметила падение и пыталась удержать ребёнка за одежду, но не смогла. Региональный главк СК РФ начал проверку обстоятельств происшествия.

Прокуратура указала, что травмы ребенка — кататравма и ушиб грудной клетки и поясницы — стали результатом ненадлежащего присмотра за воспитанниками и отсутствия мер безопасности, включая защиту окон. Сейчас мальчик лечится дома, а заведующая детсадом получила официальное представление и административное дело.

В Петербурге прохожие чудом поймали выпавшего из окна 10-го этажа малыша, растянув куртку

Ранее сообщалось, что в Челябинске 11-летняя девочка выпала из окна седьмого этажа дома на улице Котина в Тракторозаводском районе. Ребёнок находится в отделении реанимации медицинского учреждения. Следователи начали проверку по признакам статьи 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

