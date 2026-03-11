В Якутске мальчик выпал из окна второго этажа детского сада

В Якутске воспитанник детского сада «Белочка» выпал из окна второго этажа и получил травмы. Как сообщила республиканская прокуратура, всё произошло 20 февраля.

Инцидент произошёл во время подготовки к завтраку: мальчик забрался на подоконник в спальне, открыл окно и выпал на сугроб. Воспитатель заметила падение и пыталась удержать ребёнка за одежду, но не смогла. Региональный главк СК РФ начал проверку обстоятельств происшествия.

Прокуратура указала, что травмы ребенка — кататравма и ушиб грудной клетки и поясницы — стали результатом ненадлежащего присмотра за воспитанниками и отсутствия мер безопасности, включая защиту окон. Сейчас мальчик лечится дома, а заведующая детсадом получила официальное представление и административное дело.

Ранее сообщалось, что в Челябинске 11-летняя девочка выпала из окна седьмого этажа дома на улице Котина в Тракторозаводском районе. Ребёнок находится в отделении реанимации медицинского учреждения. Следователи начали проверку по признакам статьи 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.