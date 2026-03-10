Владимир Путин
10 марта, 01:55

В Челябинске 11-летняя девочка выпала из окна седьмого этажа, она в реанимации

Обложка © Life.ru

В Челябинске 11-летняя девочка выпала из окна седьмого этажа дома на улице Котина. Трагедия случилась в Тракторозаводском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Челябинской области.

«Ребёнок находится в отделении реанимации медицинского учреждения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Следователи начали проверку по признакам статьи 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Они установят все обстоятельства происшествия. Также проверят условия жизни в семье девочки и выяснят, чем занимались родители в момент трагедии.

Ранее в Волгограде прохожие нашли окровавленное тело пожилой женщины на тротуаре под окнами многоквартирного дома. 90-летняя пенсионерка жила одна, но иногда к ней приходил сын. Следователи выясняют, был ли кто-то в квартире в момент происшествия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Лия Мурадьян
