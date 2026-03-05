Окровавленную пенсионерку нашли под окнами многоэтажки в Волгограде

В Волгограде прохожие обнаружили окровавленное тело пожилой женщины на тротуаре под окнами многоквартирного дома. Об этом сообщил V1.RU.

«Случилось всё примерно часов в 7-8. Перед тем как она падала, слышно было крик», — процитировал слова одной из соседок погибшей корреспондент портала Денис Гусаков.

Она также рассказала, что умершая жила одна и ей было около 90 лет. Помимо этого, бабушка страдала от серьёзного заболевания. Соседи также отметили, что пенсионерку иногда навещал сын, однако никто не знает, был ли он в квартире во время трагедии.

На данный момент официальная информация от представителей правопорядка отсутствует. Как сказано в публикации, по их запросу пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области заявила лишь то, что на данный момент проводится проверка фактов произошедшего.

