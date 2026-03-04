В Петербурге наградили женщин за спасение выпавшего из окна 10-го этажа ребёнка

Награды получили две медсестры Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России Ольга Артемьева, её коллега Анна Кабашова, а также воспитатель детского сада Екатерина Безгубова. Женщины случайно оказались на месте ЧП. Они заметили малыша на карнизе и успели сделать импровизированный батут из курток, чтобы смягчить падение ребёнка.

Напомним, 26 февраля в Санкт-Петербурге прохожие поймали полуторагодовалого малыша, выпавшего из окна 10-го этажа. Ребёнок остался без присмотра: его мамы не было дома, а 18-летний брат играл в компьютере в соседней комнате. Шансов выжить при падении с такой высоты на землю почти не было. Несколько человек сняли куртки и натянули их как батут. В спасении участвовали медсестра Ольга Артемьева, оказавшаяся рядом, а также другая медсестра — Анна Кабашова. Малыш попал в больницу в тяжёлом состоянии, но сейчас идёт на поправку.