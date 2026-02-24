Владимир Путин
24 февраля, 18:37

Беглов наградил дворника, который спас выпавшего с седьмого этажа ребёнка

Александр Беглов и Хайрулло Ибадуллаев. Обложка © Telegram / Александр Беглов

Дворник Хайрулло Ибадуллаев, спасший 7-летнего ребёнка, выпавшего с седьмого этажа дома на Петрозаводской улице, получил награду в Смольном. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Сегодня встретился с Хайрулло Ибадуллаевым. Весь наш город знает историю его подвига. Во время работы, рискуя собой, он поймал 7-летнего мальчика, выпавшего из окна. Получил травму, но удержал ребёнка. Хайрулло работает в клининговой компании, сам — отец четверых детей. Вручил ему знак отличия «За доблесть в спасении» — за неравнодушие, готовность прийти на помощь и человечность», — написал глава Северной столицы.

Также смелый мужчина получил от Беглова памятные часы.

Напомним, 22 февраля на Петрозаводской улице в Петербурге дворник Хайрулло Ибадуллаев поймал семилетнего мальчика, выпавшего с седьмого этажа. Ребёнок остался жив, но в тяжёлом состоянии. Сам герой сломал рёбра и руку. Позже выяснилось, что мать спасённого — известная блогерша.

