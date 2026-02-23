Мирзиёев наградил медалью дворника, спасшего ребёнка в Петербурге

Дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребёнка в Санкт-Петербурге, награждён медалью «Жасорат» (Мужество). Соответствующий указ поступил от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в социальных сетях.

В письме отмечается, что Ибадуллаев проявил мужество и самоотверженность в чрезвычайной и сложной ситуации, рисковал собственной жизнью и здоровьем. В наградном документе подчёркивается, что своим поступком он наглядно продемонстрировал высокие качества отваги и героизма, присущие узбекскому народу.

Напомним, что инцидент произошёл накануне на Петрозаводской улице в Санкт-Петербурге, где дворник сумел поймать семилетнего мальчика, выпавшего из окна квартиры на седьмом этаже. Очевидцы рассказывают, что ребёнок сорвался с большой высоты, но благодаря молниеносной реакции коммунальщика остался жив. Позже выяснилось, что мать спасённого мальчика — известная блогерша.