«Я плакал и кричал»: Дворник из Петербурга рассказал, как спас выпавшего из окна мальчика

В Петербурге дворник спас семилетнего мальчика, выпавшего с седьмого этажа, поймав его на руки. По словам уроженца Узбекистана Хайрулло, у него сразу потекли слёзы от увиденного. Об этом сообщает Kp.ru.

Всё началось, когда дворник заметил ребёнка, сидящего на подоконнике распахнутого окна.

«Я испугался и начал кричать, чтобы он залез обратно в квартиру. Я плакал и кричал, но никто не забирал ребёнка с окна», — вспоминает дворник.

Когда мальчик повис на карнизе, а потом сорвался вниз головой, Хайрулло бросился под окна и поймал его, смягчив падение.

Сейчас ребёнок находится в реанимации, дворник тоже пострадал. Сам спаситель говорит, что подошёл ближе, чтобы поймать малыша, если тот упадёт, и успел среагировать в последний момент.

