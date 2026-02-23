Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 10:07

«Я плакал и кричал»: Дворник из Петербурга рассказал, как спас выпавшего из окна мальчика

Дворник из Петербурга рассказал, как спас выпавшего из окна мальчика

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Oleshko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Oleshko

В Петербурге дворник спас семилетнего мальчика, выпавшего с седьмого этажа, поймав его на руки. По словам уроженца Узбекистана Хайрулло, у него сразу потекли слёзы от увиденного. Об этом сообщает Kp.ru.

Всё началось, когда дворник заметил ребёнка, сидящего на подоконнике распахнутого окна.

«Я испугался и начал кричать, чтобы он залез обратно в квартиру. Я плакал и кричал, но никто не забирал ребёнка с окна», — вспоминает дворник.

Когда мальчик повис на карнизе, а потом сорвался вниз головой, Хайрулло бросился под окна и поймал его, смягчив падение.

Сейчас ребёнок находится в реанимации, дворник тоже пострадал. Сам спаситель говорит, что подошёл ближе, чтобы поймать малыша, если тот упадёт, и успел среагировать в последний момент.

В Самаре младенец получил травму головы при падении глыбы льда на коляску
В Самаре младенец получил травму головы при падении глыбы льда на коляску

Инцидент произошёл на Петрозаводской улице, где дворник сумел поймать семилетнего мальчика, выпавшего из окна квартиры. Очевидцы рассказывают, что ребёнок сорвался с большой высоты, но благодаря молниеносной реакции коммунальщика остался жив. Позже выяснилось, что его матерью является известная блогерша.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar