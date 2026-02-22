Матерью выпавшего из окна мальчика, которого спас дворник, оказалась известная блогерша

Матерью семилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа в Санкт-Петербурге, оказалась известная предпринимательница Надежда Амрани. Как сообщает 78.ru, на неё подписаны более 20 тысяч человек в различных социальных сетях, она занимается бизнесом и ведёт подкаст «НЖД».

По данным источника, в момент происшествия женщина находилась в соседней комнате, пока ребёнок играл с планшетом. Когда она зашла в помещение, мальчика там уже не было, а окно оказалось открытым. Известно, что её сын страдает аутизмом, он посещает специализированный инклюзивный центр, занимается спортом и работает с педагогом-дефектологом.

После падения мальчика с переломом ноги принесли к консьержу, туда же прибыли скорая и полиция. Дворник, поймавший ребёнка, получил перелом руки и рёбер и также был госпитализирован. Мать утверждает, что сразу уехала с сыном в больницу на машине скорой помощи, которого потом поместили в реанимацию.

Напомним, что инцидент произошёл на Петрозаводской улице. Дворник сумел поймать семилетнего мальчика, который выпал из окна квартиры. По словам очевидцев, ребёнок упал с большой высоты, но благодаря оперативной реакции коммунальщика остался жив.