На Урале ледяная глыба едва не убила пенсионерку и мать с ребёнком

В Свердловской области ледяная глыба сорвалась с крыши жилого дома и рухнула на прохожих. Под удар попали две женщины, девятимесячный ребёнок в коляске и собака.

Инцидент произошёл в городе Нижняя Тура на улице Машиностроителей. По данным канала Baza, 31-летняя женщина и 74-летняя пенсионерка вышли на прогулку с младенцем и домашним питомцем, когда с крыши дома внезапно сорвался крупный кусок льда.

Глыба ударила пожилую женщину – её с травмами срочно госпитализировали. Молодая мать отделалась ушибами, ребёнок чудом не пострадал, однако коляска оказалась сломана. Серьёзнее всего досталось собаке – животное получило тяжёлые травмы, сейчас за его жизнь борются ветеринары.

По данным прокуратуры Свердловской области, дом обслуживается ООО «Управляющая компания Антуфьев». Запрошены документы для установления лица, ответственного за содержание жилого дома и уборку кровли от снега и льда. Из больницы запрошены документы для определения степени тяжести причиненного пострадавшим вреда здоровью.

СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (статья 238 УК РФ). В ведомстве указали, что жители неоднократно обращались в уполномоченные органы с просьбой убрать скопления снега с крыш, однако эти просьбы были проигнорированы.

Опасность падающего снега и льда с крыш в России регулярно приводит к трагедиям. Только за одну неделю подобные происшествия произошли более чем в двух десятках регионов страны. По данным МЧС, за этот период погибли девять человек, ещё несколько десятков получили травмы.