Суд вынес приговор садисту-колясочнику и его любовнице за истязания детей в Подмосковье

В Московской области суд вынес приговор 31-летнему жителю города Видное и его 32-летней сожительнице, которые систематически истязали детей. Они получили 14 лет колонии строгого и 7 лет общего режима соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Преступление вскрылось после того, как в интернете появился ролик с избиением. На кадрах было видно, как отчим наносит мальчику удары битой по голове. Трагедии удалось избежать чудом: злоумышленник не смог довести задуманное из-за ограниченной подвижности, а ребёнок смог укрыться на безопасном расстоянии.

В ходе следствия выяснилось, что инцидент 7 июля 2025 года — лишь часть систематических издевательств. Оба фигуранта на регулярной основе наносили побои троим детям, причиняя им физические и моральные страдания.

Примечательно, что мать мальчика, которая присутствовала при нападении с битой, не только не обратилась к врачам, но и не сообщила в правоохранительные органы. О произошедшем стражи порядка узнали только после публикации видео.